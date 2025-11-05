Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunları, iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilere aktardı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ), kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri kapsamında "Sınıfta Mezun Heyecanı" projesiyle iş hayatına atılan mezunlar tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

        Giriş: 05.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:18
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunları, iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilere aktardı
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ), kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri kapsamında "Sınıfta Mezun Heyecanı" projesiyle iş hayatına atılan mezunlar tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

        Etkinlik çerçevesinde, üniversitenin farklı bölümlerinden mezunlar, öğrencilerle buluşarak mesleki deneyimlerini aktardı.

        Akademik açılış dersi niteliği de taşıyan programda mezunlar, eğitim süreçlerinden edindikleri kazanımların iş yaşamlarına etkilerini anlattı.

        EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AA muhabirine, etkinliğin üniversitenin 20. yılına hazırlık sürecinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Üniversitede 105 programın bulunduğunu dile getiren Levent, "Bunların 95'inde öğrencilerimiz kendi sınıflarından mezun olan, bir iş yapan, bir işe el atan ağabeylerinin, ablalarının paylaşımlarını görme fırsatını yakalıyorlar. Mezun öğrencilerimiz, kardeşlerine ne yaptılar, bu üniversitede neler öğrendiler, bunların kendilerine nasıl etkisi oldu, onlar hakkında görüş ve düşüncelerini kardeşleriyle paylaşıyorlar." dedi.

        Etkinliğin üniversiteye ve öğrencilere pozitif katkı yapacağını düşündüğünü dile getiren Levent, bunun 20'nci yılına hazırlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin daha iyi yerlere gelmesine katkı sunacağını bildiğini kaydetti.

        Mezun koordinatörü Doç. Dr. Gülsün Ayran ise faaliyetlerdeki amaçlarının sadece mezunlarla duygusal bağ kurmak değil, onların iş yaşamlarındaki ve eğitim öğretim süreçlerindeki deneyimlerini öğrencilere aktararak eğitim yaşamlarını iyileştirmek ve geliştirmek olduğunu anlattı.

        - Mezun olduğu okulda tecrübelerini paylaştı

        Üniversiteden 2017'de mezun olan ve özel bir ilköğretim okulunda müdürlük yapan Beyza Özdemir Kayalar da duygularını paylaştı.

        Kayalar, 8 yıl aradan sonra aynı sıralarda faklı öğrencileri görmenin gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nün ilk mezunlarındanım. Yapılan çalışmanın hem mezunların hem de aktif öğrencilerin kalplerine dokunduğunu düşünüyorum. Bizim için de çok keyifliydi. Alanda aktif öğrencilerin sorularını yanıtladık. Kafalarında birçok soru işareti vardı. Mümkün olduğunca samimi bir ortamda doğru ve içten cevaplar vermeye çalıştık. Umuyorum yollarını biraz da olsa aydınlatabilmişizdir."

