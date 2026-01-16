Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da Snowboard Cross Avrupa Kupası yarışları öncesi sporcular antrenman yaptı

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yarın düzenlenecek Snowboard Cross Avrupa Kupası yarışları öncesi sporcular antrenman yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:00 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:00
        Erzincan Valiliği himayesinde, Uluslararası Kayak Federasyonu öncülüğünde ve sponsorların destekleriyle düzenlenen organizasyonda yarın ve 18 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde birçok Avrupa ülkesinin mili sporcuları, kayak merkezindeki 800 metrelik pistte antrenman yapmaya çıktı.


        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda kayak merkezinde yoğun tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Uluslararası Kayak Federasyonuna geçtiğimiz aylarda temaslar sağlamıştık. Yine geçtiğimiz aylarda gelip pistlerimizi incelediler, Kayak merkezini incelediler ve 15-18 Ocak'ta Snowboard Cross Avrupa Şampiyonası için burada ön görüşmeler yapıldı. Nihayetinde de bugün bu yarışmanın antrenmanları yapılıyor." dedi.

        En iyi sporcuların katılımıyla büyük bir organizasyon yapılacağını aktaran Canpolat, şunları kaydetti:


        "20'den fazla Avrupa ülkesinden 100'den fazla sporcunun katıldığı bir yarışma olacak. İnşallah kazasız belasız bu yarışmayı Erzincan'da, Ergan'da tamamlamış olacağız. Erzincan'ın gözbebeği Ergan Kayak Merkezi artık ülkemizin de gözbebeği pozisyonunda ve inşallah birkaç yıl içerisinde de bu yarışmaların neticeleriyle birlikte Avrupa'nın ve dünyanın da gözbebeği olma noktasında ilerleyeceğini düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

