        Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:13 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:13
        Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi kavşağında, Hakan D. idaresindeki 60 ABJ 403 plakalı otomobil, Bünyamin T'nin kullandığı 24 AJ 988 plakalı traktör ile Ekrem K. yönetimindeki 23 FS 265 minibüsün çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücülerden Hakan D. ile Bünyamin T. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

