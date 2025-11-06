Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi kavşağında, Hakan D. idaresindeki 60 ABJ 403 plakalı otomobil, Bünyamin T'nin kullandığı 24 AJ 988 plakalı traktör ile Ekrem K. yönetimindeki 23 FS 265 minibüsün çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerden Hakan D. ile Bünyamin T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
