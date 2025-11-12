Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 3 katlı apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:38 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 3 katlı apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'da 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mimar Sinan Mahallesi 1220. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle bazı apartman sakinleri dışarı çıkarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında oluşan yoğun duman, ekiplerce tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Refahiye'de itfaiye personeline trafik kazalarına müdahale eğitimi
        Refahiye'de itfaiye personeline trafik kazalarına müdahale eğitimi
        Erzincan ve çevresinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor
        Erzincan ve çevresinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor
        Ekşisu Sazlığı, 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
        Ekşisu Sazlığı, 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
        Tercan'da fidanlar toprakla buluştu
        Tercan'da fidanlar toprakla buluştu
        Erzincan'da 14 bin fidan toprakla buluştu
        Erzincan'da 14 bin fidan toprakla buluştu
        Ekim ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 40 bin 619 yolcuya hiz...
        Ekim ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 40 bin 619 yolcuya hiz...