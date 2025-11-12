Erzincan'da 3 katlı apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
Erzincan'da 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mimar Sinan Mahallesi 1220. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle bazı apartman sakinleri dışarı çıkarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında oluşan yoğun duman, ekiplerce tahliye edildi.
