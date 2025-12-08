Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK ve AFAD ekipleri kurtardı

Arazi taramasında 10 keçinin Kalecik köyü yakınlarında kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden köylüler, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Kalecik köyünde ikamet eden çiftçiye ait keçilerin, dağlık alanda kaybolması üzerine köylüler arama çalışması yaptı.

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

