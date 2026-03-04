Erzincan'da arananlara yönelik denetimde 26'sı hükümlü 43 kişi yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.



Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

