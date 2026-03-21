        Erzincanlılar ramazanda 6 bin 478 öğrenciyi iftar sofralarına konuk etti

        Erzincanlılar, kentte okuyan 6 bin 478 üniversite öğrencisini ramazan boyunca aile ortamını yaşamaları amacıyla iftar sofralarına konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Ramazan ayında öğrencilerin aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Gurbetteki Ailem" projesi kapsamında gerçekleştirilen iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları da bir araya getirip toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik ediyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, proje kapsamında üniversiteli gençlerin Erzincanlı ailelere konuk olup ramazanın güzelliğini yaşadığı belirtildi.

        Erzincanlıların gönül sofralarını öğrenci ve gençlere açtıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ramazan ayı boyunca 6 bin 478 öğrencimiz ve gencimiz, hem kapısını ardına kadar açan Erzincanlı ailelerimizin sıcak yuvalarına hem de sofrasını gönlüyle donatan kafe ve restoran sahibi esnaflarımızın iftar sofralarına misafir oldular. Gönül sofralarını açan, projeye emek ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        Bodrum'da marinada milyonluk tekneler yandı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        Benzer Haberler

        Erzincan'da bayram trafiğinde güvenlik uygulaması
        Erzincan'da bayram trafiğinde güvenlik uygulaması
        Erzincan'da yaban hayatı fotokapanla görüntüleniyor
        Erzincan'da yaban hayatı fotokapanla görüntüleniyor
        Girlevik Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını
        Girlevik Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını
        Erzincan'da huzurevi sakinleriyle bayramlaşıldı
        Erzincan'da huzurevi sakinleriyle bayramlaşıldı
        Erzincan'da devlet himayesindeki çocukların bayramı kutlandı
        Erzincan'da devlet himayesindeki çocukların bayramı kutlandı
        Erzincan-Kemah yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Erzincan-Kemah yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı