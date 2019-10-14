Erzincan'ın toprakları suya doyacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan'ın toprakları suya doyacak

İHA

Erzincan'ın Çayırlı İlçesi'nde 2013 yılında temeli atılan Turnaçayırı Barajı inşaatı tüm hızıyla devam ederken sona doğru yaklaşıldı.

Erzincan'ın toprakları suya doyacak

Erzincan’ın Çayırlı İlçesi’nde 2013 yılında temeli atılan Turnaçayırı Barajı inşaatı tüm hızıyla devam ederken sona doğru yaklaşıldı.
33 yerleşim yerine ait tarım arazilerini sulayacak şekilde tasarlanan proje ile bölgede toplam 148 bin 870 dekar arazi su ile buluşacak. Fırat havzasında Balıklı Çayı üzerinde, temelden 92 metre yüksekliği olan barajın tamamlanması ile 19,30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Erzincan’a yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Erzincan ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.” dedi.
Erzincan için çok büyük önem arz eden Turnaçayırı Baraj inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Aydın, “Baraj inşaatının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 148 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak ve Erzincan’ın 2065 yılına kadar olan 19,30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Erzincan Turnaçayırı Barajı inşaatında yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlandı. Projenin tamamlanması ile 148 bin 870 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak bölge halkının sulu tarım yapması sağlanacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ülke ekonomisine yıllık 97.000.000 TL katkı sağlanarak ilave istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.” diye konuştu.

ERZİNCAN

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:01
  • GÜNEŞ 06:24
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan eğitimde çağ atlıyor
YEREL HABERLER Erzincan eğitimde çağ atlıyor
Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı
YEREL HABERLER Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı
Doğu'da sıcaklık sıfırın altına düştü
YEREL HABERLER Doğu'da sıcaklık sıfırın altına düştü
Sararan yapraklar Sonbahar Depresyonunun habercisi
YEREL HABERLER Sararan yapraklar Sonbahar Depresyonunun habercisi
Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
YEREL HABERLER Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde ...
Çok nadir rastlanan ur kekliği görüntülendi
YEREL HABERLER Çok nadir rastlanan ur kekliği görüntülendi
Erzincan’da siyasi partilerden “Barış Pınarı Harekâtına” destek
YEREL HABERLER Erzincan’da siyasi partilerden “Barış Pınarı ...
Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
YEREL HABERLER Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde ...
Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı
Otlukbeli’de öğrenciler Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerler için dua okudu
YEREL HABERLER Otlukbeli’de öğrenciler Barış Pınarı Harekatı’ndaki ...
Park ve yeşil alan çalışmaları hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Park ve yeşil alan çalışmaları hızla devam ediyor
Erzincan'da bedelli askerler yemin etti
YEREL HABERLER Erzincan'da bedelli askerler yemin etti
Başkan Aksun’dan Barış Pınarı Harekâtına destek mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aksun’dan Barış Pınarı Harekâtına destek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X