Erzincan'ın toprakları suya doyacak

Erzincan’ın Çayırlı İlçesi’nde 2013 yılında temeli atılan Turnaçayırı Barajı inşaatı tüm hızıyla devam ederken sona doğru yaklaşıldı.

33 yerleşim yerine ait tarım arazilerini sulayacak şekilde tasarlanan proje ile bölgede toplam 148 bin 870 dekar arazi su ile buluşacak. Fırat havzasında Balıklı Çayı üzerinde, temelden 92 metre yüksekliği olan barajın tamamlanması ile 19,30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Erzincan’a yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Erzincan ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.” dedi.

Erzincan için çok büyük önem arz eden Turnaçayırı Baraj inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Aydın, “Baraj inşaatının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 148 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak ve Erzincan’ın 2065 yılına kadar olan 19,30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Erzincan Turnaçayırı Barajı inşaatında yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlandı. Projenin tamamlanması ile 148 bin 870 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak bölge halkının sulu tarım yapması sağlanacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ülke ekonomisine yıllık 97.000.000 TL katkı sağlanarak ilave istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.” diye konuştu.

ERZİNCAN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

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