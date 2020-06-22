Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

AK Parti’den Erzincan’ın Kargın Beldesine 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Zafer Kaya, 15 aylık yerel hizmetleri anlattı.

Geride kalan 15 ay içerisinde Kargın Beldesine hizmette 24 saat esasına göre mesai merhumu yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Zafer Kaya, “Kargın Beldemiz Tercan ovası üzerinde bulunmakta olup, içerisinden D100 E80 kara yolu, Fırat Nehrinin kolu olan Karasu Nehri, demiryolu ve eski samanyolu ticaret yolu da beldemiz sınırları içerisinden geçmektedir. Belediye başkanlığımız 1971 yılında kurulmuş olup 5 mahalle, 11 köy ve mezrasına hizmet vermektedir.” dedi.

Başkan Kaya, Belediye Başkanlığının hizmet adına yapmış olduğu ve yapacağı faaliyetleri şöyle sıraladı:

“Hacıreis suyu tamamlandı, su cazibe depoya aktarılıyor. 112 Hizmet binası açıldı. Güneş enerji santrali en kısa sürede beldemize kazandırılacaktır. Aile hekimliği açıldı. Yan yollar harita mühendisleri eşliğinde belirlendi, greyder vuruldu düzeltilerek kullanışlı hale getirildi. Musalla taşının yeri yeni dizaynına kavuşturuldu. Mahalle içi sokak iyileştirme çalışmaları yapıldı. Petrole giden yan yolda bulunan elektrik direkleri yeri değiştirilip yan yol genişletildi. Yeni yerleşim yeri ile alakalı Kargın Taşkent Yapı Kooperatifi kurulum işi tamamlandı. Beldemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından arazöz aracı hibe edildi en kısa sürede beldemiz için çalışmalarda kullanılmaya başlanacak. Beldemiz içerisinde eskiyen ve eksik kalan çöp konteynırlarının yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 50 adet yeni çöp konteynırları hibe alınarak yerleştirildi. Belde içerisine 20 adet farklı yerlere el dezenfektan istasyonları kurulumu gerçekleşti. Aliağa al ve üst komu ile beldemizde bulunan bazı tali yollar asfalt kırığı ile yol yapımı gerçekleştirildi. Yollarüstü mahallesi halihazır harita ve etüt yapımı çalışmaları en kısa sürede başlanılacak. Yollarüstü mahallesi kanalizasyon çalışması için ön çalışma yapımına başlandı. Belde iç şebeke değişimi için ön çalışmalara başlanıldı. Kanalizasyon atık arıtma tesisi en kısa sürede yapılacak. Kapalı halı saha ve stadyum yapımı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı programına alındı. Düğün salonu ve Kültür evi yapımı için ön çalışmalara başlanıldı en kısa sürede ön inşaatına başlanılacak. Karayolları orta refüj çiçeklendirme çalışmaları yapıldı. Millet Bahçesi için ön çalışma bitmiş olup en kısa sürede ön inşaatına başlanılacak”

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