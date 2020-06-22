Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

İHA

AK Parti'den Erzincan'ın Kargın Beldesine 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Zafer Kaya, 15 aylık yerel hizmetleri anlattı.

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

AK Parti’den Erzincan’ın Kargın Beldesine 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Zafer Kaya, 15 aylık yerel hizmetleri anlattı.
Geride kalan 15 ay içerisinde Kargın Beldesine hizmette 24 saat esasına göre mesai merhumu yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Zafer Kaya, “Kargın Beldemiz Tercan ovası üzerinde bulunmakta olup, içerisinden D100 E80 kara yolu, Fırat Nehrinin kolu olan Karasu Nehri, demiryolu ve eski samanyolu ticaret yolu da beldemiz sınırları içerisinden geçmektedir. Belediye başkanlığımız 1971 yılında kurulmuş olup 5 mahalle, 11 köy ve mezrasına hizmet vermektedir.” dedi.
Başkan Kaya, Belediye Başkanlığının hizmet adına yapmış olduğu ve yapacağı faaliyetleri şöyle sıraladı:
“Hacıreis suyu tamamlandı, su cazibe depoya aktarılıyor. 112 Hizmet binası açıldı. Güneş enerji santrali en kısa sürede beldemize kazandırılacaktır. Aile hekimliği açıldı. Yan yollar harita mühendisleri eşliğinde belirlendi, greyder vuruldu düzeltilerek kullanışlı hale getirildi. Musalla taşının yeri yeni dizaynına kavuşturuldu. Mahalle içi sokak iyileştirme çalışmaları yapıldı. Petrole giden yan yolda bulunan elektrik direkleri yeri değiştirilip yan yol genişletildi. Yeni yerleşim yeri ile alakalı Kargın Taşkent Yapı Kooperatifi kurulum işi tamamlandı. Beldemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından arazöz aracı hibe edildi en kısa sürede beldemiz için çalışmalarda kullanılmaya başlanacak. Beldemiz içerisinde eskiyen ve eksik kalan çöp konteynırlarının yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 50 adet yeni çöp konteynırları hibe alınarak yerleştirildi. Belde içerisine 20 adet farklı yerlere el dezenfektan istasyonları kurulumu gerçekleşti. Aliağa al ve üst komu ile beldemizde bulunan bazı tali yollar asfalt kırığı ile yol yapımı gerçekleştirildi. Yollarüstü mahallesi halihazır harita ve etüt yapımı çalışmaları en kısa sürede başlanılacak. Yollarüstü mahallesi kanalizasyon çalışması için ön çalışma yapımına başlandı. Belde iç şebeke değişimi için ön çalışmalara başlanıldı. Kanalizasyon atık arıtma tesisi en kısa sürede yapılacak. Kapalı halı saha ve stadyum yapımı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı programına alındı. Düğün salonu ve Kültür evi yapımı için ön çalışmalara başlanıldı en kısa sürede ön inşaatına başlanılacak. Karayolları orta refüj çiçeklendirme çalışmaları yapıldı. Millet Bahçesi için ön çalışma bitmiş olup en kısa sürede ön inşaatına başlanılacak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu
YEREL HABERLER Vekiller depremden hasar gören köylerde ...
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün istihdama ve üretime büyüyerek katkı sunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün ...
Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı
Vali Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol ...
Erzincan’da sel anı kameralara yansıdı Meydana gelen sel sonrası 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzincan’da sel anı kameralara yansıdı Meydana gelen ...
Yağmurun getirdiği çamuru iş makineleri temizleyerek baskını önledi
YEREL HABERLER Yağmurun getirdiği çamuru iş makineleri temizleyerek ...
Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı
YEREL HABERLER Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı
Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağış bekleniliyor
Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”
YEREL HABERLER Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin ...
Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X