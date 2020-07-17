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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da müşteri ile market sahibi kavgası kameraya yansıdı

İHA

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir market sahibi ile müşterinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan’da müşteri ile market sahibi kavgası kameraya yansıdı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir market sahibi ile müşterinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 14.40 sıralarında Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Kavgada market sahibi hastanelik oldu. Market Sahibi H.B., hastaneye kaldırıldıktan sonra olayı şu şekilde anlattı; “Eleman geldi dışarıdan, daha önce de marketteki elemanları rahatsız ediyordu. Markete geldi hoş geldin dedim. Market elemanlarına rahatsızlık verince bende dışarı çıkmasını istedim. Polisi aradım çıkmayınca müdahale ettim gerisini hatırlamıyorum”
Polis, kavgaya karışan müşteriyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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