Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Kemaliye’ye bağlı Apçağa köyünde 4 gündür kayıp olan keçinin bulunması için kaymakamlık harekete geçti. Kaymakam Murat Atıcı, keçinin bulunması için Erzincan’dan AFAD ekibini talep etti. AFAD ekipleri bölgede droneyle arama tarama çalışması yaptı. Keçinin kayalıklarda mahsur kaldığı droneyle tespit edildi. AFAD ekipleri halatlarla yüksek kayalıklara tırmanarak keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 4 gün önce kaybolan keçiyle ilgili droneyle çalışma yaptık. Kayalıklarda sıkıştığını gördük. Erzincan’dan AFAD ekibimizi çağırdık. Valimizin desteğiyle AFAD ekibimiz geldiler. Aç, susuz kalan bu keçimizi kurtardık. Sahibine teslim ediyoruz. Bu süreçte devletimizin bu kadar güçlenmesine sebep olan Cumhurbaşkanımıza, AFAD’ın harekat kabiliyetini artıran İçişleri Bakanımıza ve anında AFAD ekiplerini gönderen Valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hz. Ömer'in (r.a.) dediği gibi 'Fırat kenarında bir oğlak kaybolsa korkarım ki onun hesabı Ömer'den sorulur.' Bizler de bu düsturla hareket etmeye çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

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