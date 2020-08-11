Mesafe ve maskeye dikkat çeken davetiye bastılar

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KaragözHacivat sanatçısı Mahmut Salcan’ın oğlu Salih Salcan, Koronavirüs nedeniyle dağıtmış olduğu düğün davetiyesinde büyük bir duyarlılık örneği gösterdi.

Devlet sanatçısı olan Salih Salcan ve Burcu Sarıgül çifti, düğün davetiyelerini kendileri çizerek basımını gerçekleştirdiler. Ardından eş dost ve akrabalarına dağıttılar.

SalihBurcu çifti davetiyelerine karikatür çizerek, ‘Sizleri aramızda maskeli ve mesafeli görmekten mutluluk duyarız’ ifadelerine yer verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.