Mesafe ve maskeye dikkat çeken davetiye bastılar

KaragözHacivat sanatçısı Mahmut Salcan’ın oğlu Salih Salcan, Koronavirüs nedeniyle dağıtmış olduğu düğün davetiyesinde büyük bir duyarlılık örneği gösterdi.
Devlet sanatçısı olan Salih Salcan ve Burcu Sarıgül çifti, düğün davetiyelerini kendileri çizerek basımını gerçekleştirdiler. Ardından eş dost ve akrabalarına dağıttılar.
SalihBurcu çifti davetiyelerine karikatür çizerek, ‘Sizleri aramızda maskeli ve mesafeli görmekten mutluluk duyarız’ ifadelerine yer verdiler.
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