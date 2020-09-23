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Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı

İHA

Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı

Erzincan’da önceki gün akşam saatlerinde ekip otosundan atlayarak elleri kelepçeli olarak kaçan ve uzun süre polis tarafından aranan zanlı, yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, önceki gece Erzincan merkezde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan R.A., hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından ekip otosuyla götürülürken kendini araçtan dışarı atarak elleri önden kelepçeli olarak kaçtı. ‘Dur’ ikazı yaparak havaya birkaç el ateş açan polis ekiplerinden kaçan zanlı bir süre sonra gecenin karanlığında izini kaybettirdi.
Zanlının yakalanması için polis ekipleri seferber oldu. Birçok mahallede bulunan tenha yerler, inşaat alanları, park ve bahçeler el fenerleriyle çok sayıda polis tarafından didik didik arandı.
Uzun aramaların ardından R.A., sabah saatlerinde yakalandı. Çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan R.A, emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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