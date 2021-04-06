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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrenciler akülü arabalar ile uygulamalı trafik eğitimi alıyor

İHA

Minik öğrenciler akülü arabalar ile uygulamalı trafik eğitimi alıyor

Erzincan’da Kavakyolu Paşa İlkokulu'nda bulunan 2 bin metrekarelik alanda oluşturulan trafik güvenliği dersi uygulama alanında öğrenciler uygulamalı olarak trafik eğitimi alıyor.
Erzincan merkezde bulunan Kavakyolu Paşa İlkokulu öğrencileri kavşak, yay geçidi, trafik levha ve işaretlerini içinde barındıran 2 bin metrekarelik alanda akülü arabalar ile hem yaya hem de sürücü uygulaması eğitimi görüyorlar. Trafikte uyulması gereken kuralları şimdiden bilinçlerine kazıyan minik öğrenciler uygulamalı olarak gördükleri dersten oldukça memnun. Okulda öğrendikleri bilgileri aileleriyle ve büyükleriyle paylaşacaklarını söyleyen öğrenciler tüm sürücülere da trafikte dikkatli olmaları için uyarıda bulunuyorlar.
İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bir de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması başlatmıştı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda öğrenciler de bu farkındalık kazanımlarını daha küçük yaştan edinmeye başlıyorlar.
Uygulama alanı hakkında bilgi veren Kavakyolu Paşa İlkokulu Müdürü Cengiz Demirol, “Okulumuz öğrencileri hem yaya hem de akülü araçlarımız marifeti ile sürücü olma, trafik kurallarına uyma, her iki rolde de saygı duyma levha ve trafik işaretlerini benimseme adına yaparak yaşayarak öğrenmektedirler. Bu bağlamda ‘yayalar kırmızı çizgimizdir’ etkinlikleri de bu alanımızda yapılmıştır" dedi.
Trafik eğitimi uygulamalarını yerinde görmeye gelen Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, “ İlkokullarımızda haftada bir gün Trafik Güvenliği dersimiz var. Özellikle bu dersle ilgili olarak son yıllarda gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerek İçişleri Bakanlığı’nın akan trafik ile ilgili bilgilendirmeler, eğitim çalışmaları hususunda çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bahçeleri müsait olan okullarımızda da trafik pisti oluşturulmakta ve çocuklarımızın bu yönüyle de eğitimlerine ciddi bir şekilde dikkat çekilmektedir. Trafik demek aslında kavuşmak demek, özlem demek, üretim demektir. Yani hayatın merkezi demektir. Ama bununla birlikte kavuşamamak demek, özlemin daha da artması demektir. Az önce belirttiğim gibi bununla ilgili olarak birçok güzel çalışmalar yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

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