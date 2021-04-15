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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da kar erimesine dikkat!

İHA

Doğu Anadolu’da kar erimesine dikkat!

Hava sıcaklığının arttığı Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek ve dik yamaçlarda kar erimesi riski bulunduğu bildirilerek çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı hafif yağmurlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”
Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede artması ve bölge genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinde kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve dik yamaçlarda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber kar erimesi riski bulunmaktadır. Kar erimesi sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli’de 4, Iğdır’da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 1, Kars ve Ardahan’da 3 ve Ağrı’da 2 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 19, Tunceli ve Ağrı’da 17, Erzurum, Kars ve Ardahan’da 14, Iğdır’da 24 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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