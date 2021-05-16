Kazada hayatını kaybeden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı

Tam 153 Milyon TL! Hangi talihliye çıktı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde şarampole uçan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Şahaloğlu köyü Muhtarı Ergün Gündüz, son yolculuğuna uğurlandı.

Şahaloğlu köyünde kılınan cenaze namazına Vali Mehmet Makas, İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve köy sakinleri katıldı.

Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Ergün Gündüz’ün naaşı Şahaloğlu köyü mezarlığına defnedildi.

Vali Mehmet Makas, cenaze namazının ardından cenaze yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.