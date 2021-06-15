Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

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Erzincan’da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, istasyon altı tuğla fabrikası civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 24 AAU 748 plakalı otomobil su kanalının kenarına düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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