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AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: "Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir"

İHA

AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: "Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir” dedi.
Milletvekili Burhan Çakır, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim istemelerinin arkasında parti tabanlarının yeni kurulan partilere kaymasını önlemek olduğunu iddia etti. Çakır, erksen seçim tartışmasının muhalefet ve medyada bilinçli şekilde kullanıldığını kaydederek, "Taraftarlarına 'hazırız, güçlüyüz' mesajı vermek için yeniden yarış istiyormuş gibi yapıyorlar. Erken seçim isteyenler olası bir seçime hazır mı? CHP, İYİ Parti ve HDP'de kavgalar, tartışmalar, siyasi çekişmeler de bitmiyor. Öyle ki parti içerisinde muhalifler de yeni partiler kurdu ve kurmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Çakır, şöyle konuştu: "Her gün erken seçim isteyen CHP, İYİ Parti, HDP partilerinde yaşanan kan kayıplarını önlemek, kavga ve tartışmaları sonlandırmak, Millet İttifakı içinden çıkan yeni partileri önlemek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim istemelerinin asıl perde arkası, tabanlarının yeni kurulan partilere kaymasını önlemektir. Kaldı ki erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir. Erken seçim isteyenler, sabırları varsa 2023 yılını beklesin ve görsünler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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