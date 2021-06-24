Öğrenciler kısıtlamadan muaf

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler kısıtlamadan muaf

İHA

Öğrenciler kısıtlamadan muaf

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği “YKS” konulu genelgede Pazar günü sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile refakatçileri, 05.0019.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Genelgede, ÖSYM Başkanlığı tarafından 2627 Haziran tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) cumartesi sabah (10.1512.30), pazar sabah (10.1513.15) ve pazar öğleden sonra (15.4517.45) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacağının bildirildiği hatırlatıldı. Bu çerçevede 2021 YKS’nin salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca uygulanacak usul ve esaslar şu şekilde sıralandı:
“Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.0017.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.0015.30 saatleri arasında açık bulundurulacak. Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran Pazar günü sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.0019.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla) 07.0018.00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.”
Genelgeye göre sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacak. Valiler ve kaymakamlarca sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacak. Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecek.
Vali ve kaymakamlarca belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: "Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir"
YEREL HABERLER AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: "Erken seçim ...
Erzincan’da Ezanı Güzel Okuma yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Ezanı Güzel Okuma yarışması yapıldı
Bunaltıcı sıcaklar 3 bin yıllık "Kemah tuzu"na bereket getirdi
YEREL HABERLER Bunaltıcı sıcaklar 3 bin yıllık "Kemah tuzu"na ...
Diyanet Gençlik Merkezi bünyesinde yaz kampı düzenlendi
YEREL HABERLER Diyanet Gençlik Merkezi bünyesinde yaz kampı ...
EBYÜ Eczacılık Fakültesi’nde kalite toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER EBYÜ Eczacılık Fakültesi’nde kalite toplantısı ...
24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı
YEREL HABERLER 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, genel ...
Tarihi Erzincan Lisesi 113. mezunlarını coşkuyla uğurladı
YEREL HABERLER Tarihi Erzincan Lisesi 113. mezunlarını coşkuyla ...
(Özel) 2 bin 300 rakımlı yaylalarda kene ile mücadele
YEREL HABERLER (Özel) 2 bin 300 rakımlı yaylalarda kene ile mücadele
Erzincan Kemahlılar Derneği Başkanı Cantekin güven tazeledi
YEREL HABERLER Erzincan Kemahlılar Derneği Başkanı Cantekin güven ...
Yaz Kur’an Kursları personel bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yaz Kur’an Kursları personel bilgilendirme toplantısı ...
Erzincan’da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 40 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Erzincan’da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 40 ...
Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor
Erzincan’da ilçe milli eğitim müdürleri ile çevrimiçi toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da ilçe milli eğitim müdürleri ile çevrimiçi ...
Okul web sitelerinin etkin kullanımında Erzincan Türkiye 2.si oldu
YEREL HABERLER Okul web sitelerinin etkin kullanımında Erzincan ...
Sıcak Hava Erzincan'da yangınları artırdı
YEREL HABERLER Sıcak Hava Erzincan'da yangınları artırdı
Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı