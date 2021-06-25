Erzincan'da üretilen perlit esaslı kiremit çatıları güzel görünüme kavuşturacak

Uzun yıllar sonra bu sene ilk kez kara geçen Doğusan Fabrikasında üretilen perlit esaslı kiremidin binalarda kullanımı arttıkça çatılar güzel görünüme kavuşacak.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, ErzincanRefahiye kara yolu üzerinde bulunan Doğusan A.Ş'nin kiremit fabrikasında incelemelerde bulundu. Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindeki heyetle fabrikayı gezen Milletvekili Karaman, Erzincan’ın kalkınması için de çok önemli olduğunu belirttiği çatıların saç yerine kiremitten yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Fabrikayı gezdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, “Perlitten kiremit üreten Doğusan’dayız. Perlit Erzincan’ın kalkınması için çok önemli maden, malzeme. Mecliste KİT Komisyonunda bu fabrikanın son yıllarda zarar ettiği ve kapanmak üzere olduğu söylenince bizde arkadaşlarımızla birlikte KİT Komisyonuna müracaat ettik. Ben de üye olduğum için rica ettim bir tavsiye kararı alındı. Dediler ki Doğusan ürettiği bu kiremitleri sac yerine bu kiremitleri kullanmak için kamu sektörünün yaptığı binaların üzerinde kullanacak. Bunun üzerine önce Özelleştirme İdaresine gittik dedik ki arkadaşlarla biz nasıl bir çalışma içerisine girelim. Sonra karar kılındı. Çevre Şehircilik Bakanlığına, TOKİ’ye, Milli Eğitim Bakanlığına, birçok kamu binası yapan kuruluşları ziyaret ettik. Erzincan’ın kalkınması ülkenin daha sağlıklı yapıda olması için kiremit kullanın diyerek onlarda tavsiye kararına uyarak bu sene kiremit kullanmaya başladılar. İlk defa Doğusan bu yıl kara geçti. Binali Yıldırım Üniversitemizle de çalışma içerisine girdik. Üniversitemizin hazırladığı raporları da götüreceğiz belediyelere ve diyeceğiz ki kiremit daha sağlıklı. Kiremit kullanımının artması için tavsiyede bulunacağız.” dedi.

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’te, “Kiremidin tekrar ülkemizin çatılarına kazandırılması için Milletvekilimizin mecliste başlatmış olduğu girişimleri öğrenmiş bulunmaktayız. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Hakikaten sacın yapılarımızın üzerinde çok kötü görünüm verdiğini görüyoruz. Bu bağlamda da kiremidin hem sıvı izolasyonu hem de ısı izolasyonu bakımından hem de dayanıklılık bakımından üniversitemizde yapılacak ARGE çalışması neticesiyle bilimsel yayın yapılmasıyla, bu kiremitlerin saca göre çok daha avantajlı olduğunu gösterip inşallah daha yaygın şekilde kullanılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Doğusan A.Ş. Genel Müdür vekili Sezgin Polat’ta fabrikalarında Türkiye’nin değil dünyanın en kaliteli çatı kaplama ürününün üretildiğini ifade ederek, “Yeterince tanıtım yapamadık, yeterince satamadık. Bunun için birçok girişimde bulunduk. Bu yıl en iyi sonucu aldık. Bu konuda milletvekilimizin büyük kakı ve desteği oldu. TOKİ ve diğer kamu kuruluşlarıyla görüşmeler yaptık. Çatı kaplamalarında kullanılması için istişareler yapıldı. Ve bunların hepsi bir sonuç verdi. Ve şu an kiremit, ürünlerimiz satmada neredeyse siparişlere yetişemez hale geldik. Bu bizim giderek üretimimizi de yükseltmemize neden oldu. Ve bunun sonucu da gerçekten yıllardır zarar eden şirketimizin makûs talihi değişerek 2021 yılının ilk üç aylık bilançomuz da kar açıkladık borsaya. Bunun için milletvekilimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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