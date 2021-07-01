Erzincan'da Afgan 6 şüphelinin banka hesaplarına el koyuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmada 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturmaları süren 6 Afganistan uyruklunun banka hesaplarına el koyuldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'evrakta sahtecilik' suçlamasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada, 6 Afgan şüphelinin hesapları incelemeye alındı. Şüphelilerin suç bağlantılarını çıkarabilmek amacıyla yürütülen çalışmada, yurda kaçak yollarla soktukları 7 bin 93 kilogram pirinç, 86 kilo 700 gram çay ve 69 elektronik aksesuar ile 4 dizüstü bilgisayar, 1 yazıcı, 7 cep telefonuna da el koyuldu. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 14 milyon 838 bin lira da bankadaki hesaplarda donduruldu. Hesap hareketlerinden elde edilen veriler sonucu 'mal varlığı değerlerini aklama' suçundan 6 kişinin adli işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez

2021-07-01 15:23:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.