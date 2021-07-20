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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramında dikkat edilmesi gereken hususlar

İHA

Kurban Bayramında dikkat edilmesi gereken hususlar

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Kurban Bayramında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaptı.
Hirik, “Kurban Bayramı, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir bayramdır. Gelenek ve göreneklerimizle bayramı daha da zenginleştiriyoruz. Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olan, bayramı sosyal dayanışma içinde geçirmemizdir. Bunun bir anlamı da hastalığa karşı dayanışma içinde olmaktır. Yapılan iyilikler artarken, hastalık da kontrol altında tutulmalıdır.” dedi.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınması gerektiğini kaydederek, “Kurbanlık alışverişleri, belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalıdır.
Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.
Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmamalıdır.
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.
Kurbanlar, belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir.
Maske, mesafe ve el temizliği kurallarına her aşamada dikkat edilmelidir."
"Bayram namazına herkes kendi seccadesi ile gitmeli"
Bayram namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması mümkündür. Maske ve sosyal mesafe kuralı her yerde olduğu gibi Bayram Namazı sırasında da geçerli olan kritik bir kuraldır.
"Mezar ziyaretleri, arife ve bayram günleri sonrasına ertelenmeli"
Mezar ziyaretleri, kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram günleri sonrasına ertelenmelidir.
Bu bayramda makbul olan ziyaret, yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar, mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır. Eğer ziyaret, corona virüsün hayatımıza girmediği günlerde olduğu gibi yüz yüze gerçekleşecekse kişi sayısı az, ziyaret süresi çok kısa tutulmalıdır.
Yoksullara, komşulara et dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır. Bu bayramda merhamet ve iyiliğin ikinci anlamı, kendimizi ve toplumu korumaktır.
Bayram günlerinde bir araya gelmek eğer zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir. Evinizin bahçesindeki buluşma, evin içindeki buluşmadan daha güvenlidir.
Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır."
Bütün bayram boyunca dikkat edilecek en kritik hususlardan birisi de "El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara ertelemeliyiz.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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