Çeşitli şehirlerinden gelen dağcılar ve doğa tutkunları ile bir araya gelerek Türkiye’nin en yüksek rakımlı şenliğine katılan Vali Mehmet Makas, 3 bin metre yükseklikteki doğa harikası gölleri ziyaret etti.

Vali Makas, Çayırlı ilçesinde düzenlenen Esence Yedigöller Dağcılık Şenliği’ne katıldı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen dağcılar ve doğa tutkunları ile bir araya gelen Vali Makas, 3 bin metre yükseklikteki doğa harikası gölleri de ziyaret etti.

Türkiye’nin en yüksek rakımlı şenliği unvanı ile Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübü işbirliği ile düzenlenen Esence Yedigöller Dağcılık Şenliği, Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırladı.

Şenlik alanında doğa tutkunları ile bir süre sohbet eden vali ve beraberindekiler daha sonra, krater göllerinden oluşan Yedigöller bölgesini ziyaret ettiler. Ardından dağcılarla ve doğa tutkunları ile kamp ateşi başında bir araya gelen Vali Mehmet Makas, bir süre sohbet etti ve ikram edilen kara demlik çayından içti.

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