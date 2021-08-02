EBYÜ’de “2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavı yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde, 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri uyarınca Personel Daire Başkanlığı tarafından şef ve memur kadrolarında görevde yükselme sınavı, mühendis ve tekniker kadrolarına ise unvan değişikliği sınavı yapıldı. Sınava toplam 70 aday başvurdu. Yazılı sınav sonucunda başarılı adayların 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan mülakat sınavı sonuçları neticesinde 5 şef, 3 memur, 3 mühendis ve 4 tekniker kadrolarına ataması yapılacak.

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