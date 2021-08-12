Erzincan- Sivas ve Erzincan- Gümüşhane kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

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ErzincanSivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde ve ErzincanGümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde heyelan nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı.

Etkili olan yağışın ardından Erzincan ile Sivas’ın ulaşımının sağlandığı kara yolunun Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan yolu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye gitti. Kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Kara yolunda uzunca araç kuyruğu oluştu.

Erzincan Gümüşhane kara yolunda da gelen heyelan üzerine yol kısmen trafiğe kapandı. Ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

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