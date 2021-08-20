Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Erzincan’a yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Erzincan genelinde yapılan değişiklikler şöyle oldu:

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığına atandı.

Erzincan Kaymakam adayı Onur Aykaç Eskişehir Mihalıççık Kaymakamlığına atandı.

Erzincan Kaymakam adayı Ahmet Gökçecik Amasya Taşova Kaymakamlığına atandı.

Kars Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas Üzümlü Kaymakamlığına atandı.

Uşak Karahallı Kaymakamı Ahmet Gülderen Çayırlı Kaymakamlığına atandı.

Giresun Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş Kemaliye Kaymakamlığına atandı.

Sivas Divriği Kaymakamı Mehmet Bek İliç Kaymakamlığına atandı.

Ordu Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak Kemah Kaymakamlığına atandı.

Konya Akören Kaymakamı Yunus Emre Temel Erzincan Vali Yardımcısı olarak atandı.

Denizli Baklan Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı Erzincan Vali Yardımcısı olarak atandı.

Sinop Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak Erzincan Vali Yardımcısı olarak atandı.

Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene Erzincan Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olcaş Artvin Arhavi Kaymakamı olarak atandı.

Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz Sinop Boyabat Kaymakamı olarak atandı.

Kemah Kaymakamı İsmail Demir Bitlis Adilcevaz Kaymakamı olarak atandı.

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı Kastamonu Bozkurt Kaymakamlığına atandı.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu Bingöl Genç Kaymakamlığına atandı.

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