Erzincan’da Yaz Kur’an Kursu Kapanış programı düzenlendi

Yavuz Selim Mahalle Camiinde Yaz Kur’an Kursu Kapanış programı düzenlendi.

Yavuz Selim Mahallesi Camii Kız ve Erkek Yaz Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen kapanış programında, 10. yılında da usul değişmedi. Yaz Kur’an Kurslarının kapanışı itibariyle camilerde çeşitli etkinliklerle kapanış programları düzenliyorlar.

Kız ve erkek 250 öğrenci kapasitesiyle yaz kursunu sonlandıran Yavuz Selim Mahalle Camii öğrencileri, 100’er liralık ödüllerle ve çeşitli ikramlarla kurslarını tamamladılar.

01 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp bir buçuk ay süre ile devam eden 04 15 yaş arası öğrenciler, 9 kurs hocasının nezaretinde Kur’anı Kerim ve tecvid derslerinin yanı sıra, siyer, ilmihal, islam ahlakı üzerine birçok dini mesele hakkında bilgiler edindi.

Camide görevli hocalar, bereketli bir zaman dilimi ile öğrencilere dini eğitim adına kazandırılması gereken düsturları öğretmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, öğrencileri, ailelerini ve onları sevindiren hayırsever işadamını tebrik ederek teşekkürlerini dile getirdiler.

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