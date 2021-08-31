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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi

İHA

24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş, 20212022 futbol sezonu öncesinde hazırlıkları değerlendirdi.

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Keleş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi

24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş, 20212022 futbol sezonu öncesinde hazırlıkları değerlendirdi.
Bu hafta başlayacak olan ligde ilk haftayı 24Erzincanspor’un bay olarak geçireceğini kaydeden Keleş, “Kırmızı siyahlı kulübümüze destek olan sponsorumuz, forma reklam sponsorumuz, herkese teşekkür ederim. Yapılan sponsorluk anlaşmalarının takımımıza uğurlu gelmesini temenni ediyorum. Dünyada ve ülkemizde kulüplerin ekonomik olarak sıkıntı çektiği bu günlerde, sadece federasyon gelirleri ve yan gelirler yeterli olmadığı için sponsorlarımızın desteği kulübümüzün başarısının devamlılığı için önem arz etmektedir. Bu güzel birlikteliklerimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz, taraftarımız ile 7’den 70’e bir aileyiz. Yönetimimizde bulunan arkadaşlar, ekip ruhu içerisinde büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Aynı kuşak, aynı şehrin gençleriyiz. Bakış açılarımız aynı, hal böyle olunca başarı da beraberinde geliyor.” dedi.
3. ligde şampiyon olup 2. lige yükseldiklerini ve 2. ligde bütçesi 24Erzincanspordan kat kat fazla olan takımlara karşı play off oynamaya hak kazandıklarını kaydeden 24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş, “Bu başarıları iki sezonda hep birlikte gerçekleştirdik. 24Erzincanspor'un başarısı Erzincan'da yaşayan herkesi mutlu ederken il dışında yaşayan Erzincanlılarında gurur kaynağı olmuştur. Takımımıza maddi kaynak sağlamak için gece gündüz çalıştık. Mücadele ettiğimiz rakiplerimizden bizim gibi şehir takımları şehrin öz kaynaklarından da gelir elde ediyorlar. Bu şehir hep birlikte tek vücut olduğunda başarı kaçınılmaz olacaktır.” diye konuştu.
Sezona Tarsus İdman Yurdu deplasmanında alınacak puan ve puanlarla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Keleş, “Bunu başarmak için takımımız, Teknik Direktörümüz Erman Kılıç nezaretinde durmaksızın çalışıyor. Yoğun çalışma, araştırma ve analiz sonucunda kulübün de finansal ve ekonomik dengelerini gözeterek transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Transfer ettiğimiz oyuncuların hazırlık maçlarında da izlediğimiz üzere takıma uyum sağladığını hep birlikte gördük. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yapılan transferlerin performansından ben şahsım adına oldukça memnunum. Son olarak takımımıza ciddi manada katkı sağlayacağını düşündüğümüz her iki kanatta ve forvette oynayabilen bir futbolcu daha alarak transferi bitirmeyi düşünüyoruz. Takıma kattığımız genç transferler ile altyapıdan A takıma kazandırılan genç yetenekli futbolcularımızdan ümitliyiz. Erman Hocamızın gençlere ve altyapıya önem vermesi bizleri mutlu ediyor.
Bu sezona teknik direktör olarak futbol geçmişi ve kariyeri herkes tarafından bilinen, geçtiğimiz sezon göreve getirdiğimiz ve başarılı bir grafik çizen Erman Kılıç hocamız ile yolumuza devam ederken hocamızın yardımcılıklarını Ertuğrul Arslan, Murat Aydoğan, İbrahim Girak, Şenol Tüfekçi ve kaleci Antrenörü olarak da Emre Arslan ile anlaştık. Geçen yılki futbolcularımızdan Mümin Talip Pazarlı, Yunus Emre Çakır, Hayrullah Mert Akyüz, K. Talha Kabakcı, Ozan Papaker, Emirhan Demir, Uğurcan Bekçi, Abdülcebrail Akbulut, Emre Sarıkaya, Saruhan Kaymak, Sefa Akgün, Rıdvan Türker, ve Mustafa Talha Özbay ile devam edilirken dış transferde de teknik heyet ve transfer komitemizin titiz çalışması sonucu Muhammed Demirci, Oktay Balcı, İlyas Yılmazer, Yusuf Avcılar, Sefa Küpeli, Atalay Yıldırım, İbrahim Can Köse, Birhan Vatansever, Murat Can Yıldız Mustafa İnan, Seyit Niyazi Özcan, Emirhan Karagülle ve Selim Aytekin transferlerini gerçekleştirdik. Transfer sezonu boyunca fedakarane çalışmalarından dolayı transfer komitemize ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Yeni sezon formalarımızın sosyal medyada yayınlanmasıyla büyük beğeni kazanması ve taraftarlarımızın sabırsızlıkla beklediği ürünlerimizin yer alacağı satış mağazamızın açılması konusundaki isteklerini takip ediyorum. Göreve geldiğimizden bu güne birçok başarıya imza attığımız gibi yıllardır hayali kurulan ürün satış mağazasının hayata geçirilmesine de sayılı günler kaldığını bura da belirtmek isterim. Yeni yapılan stadımızda satış mağazamız için ayrılan bölüm bulunduğunu ve burada kulübümüzün kendi markası ile yapılan ürünlerin satılacağını taraftarımızla paylaşmak isterim.
Yine uzun bir aradan sonra tribünlerdeki yerini alacak olan taraftarlarımız için kombine biletlerimizin satışı da önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Kombine satışlarında takımımıza vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu güne kadar hep yanımızda olan taraftarlarımızla tekrar buluşup aynı havayı soluyacağımızdan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum.
Bu vesile ile yeni futbol sezonumuzun kazasız, belasız, kavgasız, centilmence, dostça olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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