Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 5'inci gün; kamyon parçalarına ulaşıldı, firmanın lisansı iptal ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, manganez ocağı civarında kamyona ait parçalar bulduklarını belirtirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından heyelan olayının ardından bölgedeki mevcut durumun işletme güvenliği açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle firmanın üretime yönelik lisansının iptal edilip, faaliyetinin durdurulduğu öğrenildi. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 Aralık'tan beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat'ta saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan kriz masasındaki koordinasyon görevi sürüyor. Ayrıca olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama göre olayda kusuru olduğu değerlendirilen firmanın işveren vekili pozisyonundaki Kanada uyruklu 1 kişinin de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Öte yandan, dün sabah saatlerinde İliç Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden, savcılıktaki ifadelerinin ardından 6'sı tutuklanma 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerin yaklaşık 15 saatlik yargılamasının ardından baş mühendis Murat Bayraktar, mühendis Şenol Demir, vardiya amiri Soysal Doğan, saha sorumlusu Abdülkadir Cansız, saha yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve şirket vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille tutuklandı. Titreşim kaydı alan A.R.K ve saha görevlisi M.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. BELİRLENEN BÖLGELERDE YOĞUNLAŞTI AFAD, TSK arama kurtarma JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli, diğer görevlilerle beraber 1700-1800 personel bölgede görevini sürdürüyor. 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile yapılan aramalarda yerleri lokal olarak belirlenen işçileri bulabilmek için çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. BAYRAKTAR'DAN TELSİZ MESAJI Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve diğer yetkililerle çalışmaları takip eden Bakan Bayraktar, gece telsiz mesajıyla alandaki ekipleri uyardı, başarı diledi. Bayraktar, telsiz mesajında, "Değerli arkadaşlar, sizleri Allah korusun. Çok önemli bir vazife yapıyorsunuz. Çok dikkatli, hiç emniyetten taviz vermeden vazifeye devam ediniz lütfen. Gece gündüz demeden inşallah bu kardeşlerimizi bulacağız. Sizlere güveniyoruz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. HARİTA ÜZERİNDE ANLATTI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugünkü bilgilendirme toplantısını kriz merkezinde harita üzerinde yaptı. Toprak kaymasının meydana geldiği alanı haritada gösteren Bakan Bayraktar, 10 milyon metreküplük toprağın aktığını anlatarak, "Bizim hesaplarımıza göre dere yatağına 5 milyon metreküplük toprağın akması söz konusu. Heyelan 2 yönlü gerçekleşiyor. Dere yatağına yüzde 80'i akıyor, bir kısmı da yan taraftaki manganez ocağının içine doğru akıyor. Burada da 1,5 milyon metreküpe yakın toprak söz konusu. Bu olayın esnasında ifade etmiştik 9 çalışanımız kayıp. Onların 6'sının dere yatağına gelen büyük toprak alanı içerisinde olduğunu düşünüyoruz ve o şekilde çalışıyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı o bölgeye yoğunlaştırmış durumdayız. Son 24 saat arama kurtarmayla alakalı özellikle manganez ocağındaki 3 çalışanımız için yoğun bir çalışma devam ediyor. Orada 1,5 milyon metreküpe yakın toprak var. O toprak 35 metre yüksekliğinde yani nerdeyse 12 katlı bir bina yüksekliğinde. Oraya erişmeye çalışıyoruz. Özellikle geçtiğimiz 3 gün içinde ciddi bir heyelan riski devam ediyordu. AFAD çalışanlarını da riske sokacak durumdaydı. Biz özellikle dün akşam itibarıyla sahanın stabil ve durgun olduğunu gördük. Çalışmalarımızı geceden itibaren yoğunlaştırdık. Çok büyük bir topraktan bahsediyoruz. 210 bin metrekarelik bir alanı etkiledi burası. Burada özellikle yaptığımız radar ölçümleri, dedektörlerle yaptığımız çalışmaların neticesinde potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri tespit edip onlara yoğunlaşmış durumdayız. Olayın teknik değerlendirmesi bu şekilde. Almamız gereken tedbirler, yaptığımız faaliyetler var. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Buraya dere yatağına gelen toprağın kaldırılması öncelikli konularımızdan bir tanesi. Bu toprağı herhangi bir yere gelişigüzel koyma şansımız yok. Bu saha içerisinde en emniyetli yer olarak manganez ocağının yanında geçmişte çalışılan mermer ocağına buradaki 5 milyon metreküplük toprağı, buraya aktarmayı planlıyoruz. Şimdi bu mermer ocağını hazırlıyoruz. Altına gerekli tedbirleri almak suretiyle inşallah hemen buna hızlı şekilde başlayıp belki yarın sizleri sahaya götürürüz. Dere yatağında gördüğünüz toprağı mermer ocağına alacağız. Burada Sabırlı Deresi yatağı var. Buradan herhangi bir şekilde suya, yer altı suyuna bulaşma olmasın istiyoruz. Onun için bu işleri yapıyoruz" diye konuştu. 9 LOKASYONDAN NUMUNE ALINIYOR Her gün 9 ayrı lokasyondan numune alıp ölçümler yaptıklarını belirten Bakan Bayraktar, suda ve toprakta herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi. İdari soruşturmaların devam ettiği bilgisini veren Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de bakanlığına bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün çok ciddi bir soruşturmayı sürdürdüklerini kaydetti. Adli soruşturmaları da takip ettiklerini ve dün akşam itibarıyla 6 kişi hakkında mahkemenin tutuklama kararı verdiğini, 2 çalışanın da adli kontrolle serbest kaldığını ifade eden Bakan Bayraktar, çalışanlarla ilgili soruşturmanın süreceğini kaydetti. Manganez ocağı civarında kamyona ait parçaları bulduklarını belirten Bakan Bayraktar, aramalarda o noktaya odaklandıklarını söyledi. Sürekli bir araya geldikleri aileleri bilgilendirdiklerini de söyleyen Bakan Bayraktar, "Onlar bu bölgenin insanları. Sabırla, metanetle kurtarma arama faaliyetlerinden gelecek haberi bekliyorlar. Onlara da bu bilgileri anlatıyoruz. Bölgeyi çok iyi bilen insanlar" dedi. Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Bayraktar, dinamit patlatmayla ilgili en son ne zaman yapıldığının soruşturmayla ortaya çıkacağını belirtti. LİSANS İPTALİ Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından heyelan olayının ardından bölgedeki mevcut durumun işletme güvenliği açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle firmanın üretime yönelik lisansı iptal edilip, faaliyetinin durdurulduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:55 facebook

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