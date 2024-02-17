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        FLAŞ

        Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı: İliç'teki maden ocağının heyelan olayının ardından bölgedeki mevcut durumun işletme güvenliği açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle üretime yönelik lisansı ve faaliyeti durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:33
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        Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı: İliç’teki maden ocağının heyelan olayının ardından bölgedeki mevcut durumun işletme güvenliği açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle üretime yönelik lisansı ve faaliyeti durduruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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