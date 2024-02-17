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        Erzincan'ınİliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Kanada uyruklu yönetici olduğu öğrenilriken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 00:40 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:40
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        Erzincan'ınİliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Kanada uyruklu yönetici olduğu öğrenilriken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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