Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün; 8 şüpheli adliyede (5) İLİÇ'TEKİANALİZ SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye sevk edilen Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarında anlık olarak analizler yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, ilk analiz sonuçlarını değerlendirdi. 9 farklı noktadan alınan numuneler sonrası çıkan analiz sonuçları basın ile paylaşıldı. Akgün, bölgede yapılan ilk analiz sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. Olayın yaşandığı andan itibaren hemen mobil analiz araçları ve ekipleri bölgeye sevk edip saha da su toprak ve hava kalitesini izleme çalışmalarını başlattıklarını vurgulayan Akgün, "Yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi'nden katılan hocalarımızla sahada bir keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da bu izleme noktalarına ekledik. Biz bu noktalardan her gün su, yeraltı suyu ve toprak numunesi alıyoruz. Aynı zamanda bölgedeki hava kalitesini de sürekli izliyoruz. Yapmış olduğumuz ölçümlerde şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün cihazın dedüksiyon limitinin yani ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, yani küçüktür 0.01 ppm miligram /L olduğunu tespit ettik" diye konuştu. Daha önce yapmış oldukları analizlerde yüzeysel akış olan iki bölgenin olduğu ifade eden Ecevit Akgün şunları söyledi: "Su akışı olan bölgede alınan tedbirlerle, sedde yapılmak suretiyle, menfez yapılmak suretiyle bu bölgedeki akış da engellendi. Dolayısıyla ayın 15- 16'sında yaptığımız kontrollerde bu iki noktada akışın kesildiğini gördük. Su kirliliğini kontrol gereğince limit değeri 0.1 olan siyanürün şu anda 0.01'in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerden sıfır olduğunu şu anda görebiliyoruz. Bir taraftan mobil aracımızla bu ölçümleri gerçekleştirirken toprak analizlerimiz ve ağır metal analizlerimizde her gün Ankara'daki çevre referans laboratuvarımıza ve bakanlığımız tarafından yetki verilen çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz. Bütün bu ölçüm sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 22:26 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:26 facebook

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