Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün; 8 şüpheli adliyede (4) ŞÜPHELİLERDEN5'İ ASLİ KUSURLU Adliyeye sevk edilen şüphelilerin jandarmanın ardından savcılıkta da ifadesi alınıyor. Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk bilirkişi raporunun çıktığını söyledi. Aktürk, rapora göre şüphelilerden 5'inin asli, 2'sinin tali ve 1'inin ise kusursuz olduğunu söyledi. Aktürk ayrıca şüphelilerden asli kusurlu olan 5'inin tutuklanacağını öngördüğünü belirtti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:47 facebook

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