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        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün; 8 şüpheli adliyede (4)

        ŞÜPHELİLERDEN5'İ ASLİ KUSURLU Adliyeye sevk edilen şüphelilerin jandarmanın ardından savcılıkta da ifadesi alınıyor. Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk bilirkişi raporunun çıktığını söyledi. Aktürk, rapora göre şüphelilerden 5'inin asli, 2'sinin tali ve 1'inin ise kusursuz olduğunu söyledi. Aktürk ayrıca şüphelilerden asli kusurlu olan 5'inin tutuklanacağını öngördüğünü belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:47
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        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün; 8 şüpheli adliyede (4)
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        ŞÜPHELİLERDEN5’İ ASLİ KUSURLU Adliyeye sevk edilen şüphelilerin jandarmanın ardından savcılıkta da ifadesi alınıyor. Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk bilirkişi raporunun çıktığını söyledi. Aktürk, rapora göre şüphelilerden 5’inin asli, 2’sinin tali ve 1’inin ise kusursuz olduğunu söyledi. Aktürk ayrıca şüphelilerden asli kusurlu olan 5’inin tutuklanacağını öngördüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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