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        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları olayın 4'üncü gününde de ekiplerin gece gündüz aralıksız çalışması sürüyor. Ekipler, dronlar ile tespit ettikleri metal ağırlıklı bölgelerde işaretlenen alanlara yoğunlaşırken, toprak altındaki 9 işçiye halen ulaşılamadı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgeye dün gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı incelemenin ardından toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti. Daha sonra ise Bakan Işıkhan bölgeden ayrıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ise arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan kriz masasındaki koordinasyon görevi sürüyor. Ayrıca olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama göre olayda kusuru olduğu değerlendirilen firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı halleri devam ederken soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 1000 kişi, alanda görev yapıyor. Kayma sonucu geniş bir alana yayılan toprak kütlesinin altındaki işçilerin yerini tespit edebilmek için 5 dron kullanılıyor. Özellikle toprak altındaki işçilerin bulunduğu düşünülen iş makineleri ve konteynerin tespiti için kullanılan boşluk ve metal tespiti yapan dronların verdiği sinyale göre işaretleme yapılıyor. Yapılan işaretleme sonrası ise ekipler arama kurtarma çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırıyor. Sabah saatlerine kadar aralıksız yapılan çalışmalara rağmen 9 işçiye henüz ulaşılamadı. Toprak kaymasının olduğu ilk günden itibaren ise birçok basın mensubu da bölgeye geldi. Toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları başta olmak üzere, bakanların konuyla alakalı açıklamalarını yakından takip eden gazetecilerin, bölgedeki 4 günlük bekleyişi de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:57
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        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
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        ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları olayın 4'üncü gününde de ekiplerin gece gündüz aralıksız çalışması sürüyor. Ekipler, dronlar ile tespit ettikleri metal ağırlıklı bölgelerde işaretlenen alanlara yoğunlaşırken, toprak altındaki 9 işçiye halen ulaşılamadı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgeye dün gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı incelemenin ardından toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti. Daha sonra ise Bakan Işıkhan bölgeden ayrıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ise arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan kriz masasındaki koordinasyon görevi sürüyor. Ayrıca olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama göre olayda kusuru olduğu değerlendirilen firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı halleri devam ederken soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 1000 kişi, alanda görev yapıyor. Kayma sonucu geniş bir alana yayılan toprak kütlesinin altındaki işçilerin yerini tespit edebilmek için 5 dron kullanılıyor. Özellikle toprak altındaki işçilerin bulunduğu düşünülen iş makineleri ve konteynerin tespiti için kullanılan boşluk ve metal tespiti yapan dronların verdiği sinyale göre işaretleme yapılıyor. Yapılan işaretleme sonrası ise ekipler arama kurtarma çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırıyor. Sabah saatlerine kadar aralıksız yapılan çalışmalara rağmen 9 işçiye henüz ulaşılamadı. Toprak kaymasının olduğu ilk günden itibaren ise birçok basın mensubu da bölgeye geldi. Toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları başta olmak üzere, bakanların konuyla alakalı açıklamalarını yakından takip eden gazetecilerin, bölgedeki 4 günlük bekleyişi de sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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