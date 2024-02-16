Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün; 8 şüpheli adliyede (2)

        JANDARMADAKİİŞLEMLERİ BİTEN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 8 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında, saat 10.30 sıralarında, İliç Adliye'sine götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması için 4 savcı görevlendirildi. Savcılar, olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapıp delil topladı. Olay yeri ve çevresinden alınan toprak ve su numuneleri inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderildi. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilip, bölgede gerekli incelemeler yapıldı. Yürütülen soruşturmada elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonundaki Kanada uyruklu 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önemi altında, İliç Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, görevlerinin dışına çıkmadıklarını iddia etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 11:50 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün; 8 şüpheli adliyede (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        JANDARMADAKİİŞLEMLERİ BİTEN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 8 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında, saat 10.30 sıralarında, İliç Adliye'sine götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması için 4 savcı görevlendirildi. Savcılar, olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapıp delil topladı. Olay yeri ve çevresinden alınan toprak ve su numuneleri inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderildi. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilip, bölgede gerekli incelemeler yapıldı. Yürütülen soruşturmada elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonundaki Kanada uyruklu 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önemi altında, İliç Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, görevlerinin dışına çıkmadıklarını iddia etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Helikopterle bulunan 4 kişinin katili kardeşler için karar!
        Helikopterle bulunan 4 kişinin katili kardeşler için karar!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        5.1 milyar TL topladığı iddia edilmişti! İşte holding patronunun ifadesi!
        5.1 milyar TL topladığı iddia edilmişti! İşte holding patronunun ifadesi!
        Yunanistan'da eşcinsel evlilik onaylandı
        Yunanistan'da eşcinsel evlilik onaylandı
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        İşte gecenin sonuçları!
        İşte gecenin sonuçları!
        Taylor Swift-Biden komplosuna inanıyorlar mı?
        Taylor Swift-Biden komplosuna inanıyorlar mı?
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        "Bir kez daha kanıtladı"
        "Bir kez daha kanıtladı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan

        Benzer Haberler

        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü g...
        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü g...
        Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışma...
        Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışma...
        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 3'üncü g...
        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 3'üncü g...
        Erzincan'da toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınanlar arasında firmanın...
        Erzincan'da toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınanlar arasında firmanın...
        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 3'üncü g...
        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 3'üncü g...
        Erzincan'daki maden sahasında yapılan siyanür ölçümleriyle ilgili bilim ins...
        Erzincan'daki maden sahasında yapılan siyanür ölçümleriyle ilgili bilim ins...