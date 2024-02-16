Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün; 8 şüpheli adliyede (2) JANDARMADAKİİŞLEMLERİ BİTEN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 8 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında, saat 10.30 sıralarında, İliç Adliye'sine götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması için 4 savcı görevlendirildi. Savcılar, olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapıp delil topladı. Olay yeri ve çevresinden alınan toprak ve su numuneleri inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderildi. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilip, bölgede gerekli incelemeler yapıldı. Yürütülen soruşturmada elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonundaki Kanada uyruklu 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önemi altında, İliç Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, görevlerinin dışına çıkmadıklarını iddia etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 11:50 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:50 facebook

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