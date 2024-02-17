Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün; 8 şüpheli adliyede (6)

1'İKANADALI 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan ve jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgusu 15 saat süren 8 şüpheliden Baş Mühendis Murat Bayraktar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille, tutuklandı. Titreşim kaydı alan A.R.K ve Saha Görevlisi M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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