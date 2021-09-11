Bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

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Erzincan’da bahçede kuru otların tutuşması çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Erzincan merkez Menzil Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Erbay Alkan’a ait bahçede kuru otlar sıcak havanın etkisiyle tutuşarak yangına neden oldu. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının evlere sirayet etmesini önleyerek kontrol altına aldılar.

Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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