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Erzurum-Bingöl Karayolu, dün öğle saatlerinde Çirişli mevkiindeki çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Tonlarca karın kapattığı yoldaki ulaşıma bir darbe de saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan kar fırtınasından geldi. Kar fırtınası sebebiyle çok sayıda araç içindeki yolcularla birlikte karayolunda mahsur kaldı. AFAD, 112, UMKE ve jandarma ekiplerinin yanısıra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ile Karayolları ekiplerinın iş makineleri ve işçilerinin yoğun uğraşları sonucu 41 kişi Erzurum’a ulaştırılırken. Yaklaşık 600 kişi de yoldan alınarak Çat ilçesine götürüldü.
DHA'nın haberine göre, geceyi Çat ilçesinde geçiren vatandaşlar karayolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlanması üzerine AFAD ekiplerinin öncülüğünde Erzurum’a hareket etti. Çat’taki zorunlu misafirlikleri yaklaşık 36 saat süren vatandaşlar, yolun açılması sonucu akşam saatlerinde Çat’tan yola çıktı. AFAD ekiplerinin kontrolü altında 8’i otobüs 130 araçta bulunan 600’e yakın kişi 2 saat süren yolculuğun ardından Erzurum’a ulaştı.
Malatya’dan 45 yolcusuyla Erzurum’a gelmek üzere yola çıkan Yalçın Kaya yönetimindeki yolcu otobüsü geceyi Çat ilçesinde geçirdi. Kar fırtınası sebebiyle yolda kaldıkları 3 saatin ardından Çat’ta misafir edildiklerini belirten sürücü Yalçın Kaya, 36 saatlik bir beklemenin ardından Erzurum’a ulaştıklarını söyledi.
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