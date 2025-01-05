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        Haberler Gündem Erzurum'da 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 sürücü öldü - Güncel haberler

        Erzurum'da 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 sürücü öldü

        Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 TIR'ın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 00:23 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:23
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        Erzurum'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü
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        Kenan A. idaresindeki TIR, Erzurum-Ağrı kara yolunun Horasan ilçesi girişinde, park halinde bulunan Mustafa E. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mustafa E. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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