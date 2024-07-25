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        Haberler Gündem Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

        Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

        Erzurum'un Horasan ilçesinde gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu, diğerleri kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:23 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:23
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        Gölete giren 4 çocuktan 1'i kayıp
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        Horasan'a bağlı kırsal Kaynarca Mahallesi'nde yüzmek için gölete giren 4 çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çevredekilerin yardımıyla çocuklardan 3'ü kurtarılırken, 13 yaşındaki E.T. suda kayboldu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), komando ve asayiş birimlerinin yanında AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

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        #Erzurum
        #Horasan
        #haberler
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