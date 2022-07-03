İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erzurum-Çat kara yolu Beyaz Evler Kavşağı'nda, Abdulbari Ö. idaresindeki 61 EF 710 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki 25 ABK 244 plakalı kafa kafaya otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan Sudenaz Ö, Ali U, Zeynep K, Ömer Faruk K, Pınar K, Hamza Kerem K ve Nazlı Hilal K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan refüje çarpan araç sürücüsünü sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen 61 AEL 336 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Kadir T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.