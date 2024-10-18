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        Erzurum'da kar, Palandöken Dağı'nı beyaza bürüdü

        Erzurum'da aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar, Palandöken Kayak Merkezi'ni de beyaza bürüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 06:30 Güncelleme: 18.10.2024 - 06:30
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        Erzurum'da kar, Palandöken Dağı'nı beyaza bürüdü
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        Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü.

        AA'nın haberine göre; aileleriyle kar yağışının etkili olduğu Palandöken Dağı ve Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, burada fotoğraf çektirip kar topu oynadı.

        TİLKİLER, KAYAK MERKEZİNE İNDİ

        Dağdaki kayak merkezine inen tilkiler de renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlardan Adem Turan, kar yağdığı için Palandöken Dağı'na geldiğini belirterek "Kar Erzurum'a ve Palandöken'e çok yakışıyor. Kar yağdığı için çok mutlu olduk. Dağda her yer kar altında, sis de etkili. Kar topu oynamak için burası çok iyi. Herkesi Erzurum'a bekliyoruz" dedi.

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        #Son dakika haberler
        #Erzurum
        #Palandöken Dağı
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