Erzurum'da "sağlam binalar" için veri merkezi

Depreme karşı önlem çalışmaları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Erkonut tarafından Teknokent içerisinde "Geta Tekno Zemin Laboratuvar ve Araştırma Merkezi" kuruldu.

Geçen yıl eylül ayında hizmete giren tam teşekküllü merkezde, 2 inşaat, 2 jeoloji, 2 jeofizik mühendisi ile diğer branşlardan toplamda 13 kişi istihdam ediliyor.

Alanında uzman kişilerce yeni yapıların planlandığı alanlarda sondaj sonucu elde edilen veriler laboratuvarda inceleniyor, sonrasında hazırlanan etüt raporlarıyla projelerin uygulamalarda temellerinin sağlam olması amaçlanıyor.

Son teknoloji ve bilimsel yöntemler kullanarak çalışmalarını sürdüren ekip, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki Erzurum'un koşullarına uygun, yenilikçi, ekonomik çözümlerle sağlam ve güvenilir mühendislik altyapısı sağlıyor.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, merkezin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla kurulduğunu söyledi.

Erzurum'un deprem üretmesi yüksek fay hatlarına yakın bölgede olduğunu hatırlatan İnci, "Burada eski yapı stokumuzun yenilenmesi, imar planlarının yapılması ve bunlarla birlikte yeni yapılarımızın ortaya çıkmasında daha güvenli ve sağlıklı, yer bilim deneylerinin, zemin sondaj cihazlarının daha güvenli halde toparlanması ve daha sağlıklı veriler çıkması için bu laboratuvarı kurduk" dedi.

Sahadan, zemin ve sondaj çalışmalarından elde edilen numunelerin merkezde en ufak detayına kadar incelendiğini vurgulayan İnci, şöyle devam etti:

"Sahadaki zemin sondaj çalışmaları veya buradan alınan numuneler ışığında son teknolojiye uygun şekilde laboratuvarımızda veriler elde ediyoruz. Bu veriler inşaat projelerinde kullanılması için çok elzem. 6 Şubat depremlerinde gördüğümüz gibi zemin sıvılaşmaları, yapıda sorun olmamasına rağmen zeminden kaynaklı sorunlardan dolayı can kaybının önüne geçmek için bu laboratuvarı ve araştırma merkezini kurmayı hedefledik. Bu araştırma ve laboratuvar merkezimizde jeofizik laboratuvarı, zemin mekanik laboratuvarı ve normal laboratuvarın üçünün birleştiği şekilde tam teşekküllü laboratuvar kurduk. Bunun için de 500 metre delgi yapabilecek sondaj cihazımız, üç eksenli deney yapabilecek cihazlarımız, nokta yükleme deneyleri yapacak, yani laboratuvarda tam teşekküllü sonuçlar alabilecek tüm alet ve ekipmanlar temin edilmiştir. Şu anda aktif olarak çalışmalarımız devam ediyor."