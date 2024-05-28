Erzurum'da, Oltu Karayolları Mahallesi, Esen Evler kooperatifi önünde dört sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Hülya Altınok'un (53) merdivenlerden düşmesi sonucu kolu ve burnu kırıldı.

KOLU VE BURNU ALÇIYA ALINDI İHA'da yer alan habere göre yaralanan Hülya Altunok'un Oltu Devlet Hastanesinde kolu ve burnu alçıya alındı.