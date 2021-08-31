Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

AA

Çamlıkaya Mahallesi'nde, yapımı süren Hidroelektrik Santralini (HES) sel bastığı sırada, tünelde çalışırken kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, bölgede etkili olan yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Çalışmalara, çevre illerden AFAD ekiplerinin yanı sıra Erzurum AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makineleri de destek vermeyi sürdürüyor.

Ekipler, 2 grup halinde görev yaptıkları bölgede, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su ve balçığı tahliye ettikten sonra çamur birikintilerini titizlikle kontrolden geçiriyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan yağış nedeniyle tünelde biriken suyu da tahliye etmeye çalışan ekipler, iç kısımda yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaştıktan sonra çalışmaları hızlandırdı.

Aksöyek'i bulmak için tüneldeki yoğun su ve oluşan balçığa rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden devam ettiren ekipler, yaklaşık 435 metre uzunluğundaki eğimli tünelin 400. metresine ulaştı.

İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek sele kapılmıştı.