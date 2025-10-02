Erzurum'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen operasyonda 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Pasinler ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği "Kayzer" desteğiyle yapılan aramada 32 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Fotoğraf: AA