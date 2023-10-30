100'üncü Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Yaşarlı oldu ERZURUM'unUzundere ilçesinde Cumhuriyet'le yaşıt olan 100 yıllık 'Karakucak Güreşleri'nde Fatih Yaşarlı başpehlivan oldu. Yaşarlı, "Böylesine anlamlı bir günde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

ERZURUM'unUzundere ilçesinde Cumhuriyet'le yaşıt olan 100 yıllık 'Karakucak Güreşleri'nde Fatih Yaşarlı başpehlivan oldu. Yaşarlı, "Böylesine anlamlı bir günde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra o dönem köy statüsünde olan Uzundere'de başlatılan, 'Karakucak Güreşleri'nin 100'üncüsü dün yapıldı. '100'üncü Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'ne Türkiye, İran ve Gürcistan'dan 500'e yakın sporcu katıldı. İlçe merkezindeki güreş arenasında düzenlenen müsabakalar, 18 ayrı kategoride yapıldı. Güreşlerin meydan ağalığını 200 bin lira ile iş insanı Ağa Korkmaz aldı, başpehlivanlık için 33 güreşçi mücadele etti. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde rakiplerini yenen Fatih Yaşarlı ile Erhan Yaylacı finale kaldı. Erhan Yaylacı'yı mağlup eden Fatih Yaşarlı, 100'üncü Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

'CUMHURİYET VAR OLDUKÇA BU TÜR ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, "Mutluyuz çünkü dikilen ağaç 100 yıllık çınar oldu. Şu anda bulunduğumuz er meydanında 100 yıldır müsabakalar yapılıyor. 100'üncüsünü bugün gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Karakucak Güreşleri ile ata sporunu devam ettiriyoruz. Yaşlılarımızı, kadınlarımızı bu tribünde gördükçe daha da güç buluyoruz. Atabarımız, ata sporumuz güreşimiz var. Karakucak Güreşleri, bölgemizde çok fazla rağbet gören, bilinen ve taliplisi olan bir spor dalımız. Karakucak güreşlerimizin nice 100 yıllara kavuşması duasıyla, bu kalabalık seyircilerimizi alkışlıyor tebrik ediyorum. Bizler nefes alıp verdikçe, Cumhuriyet var oldukça bugüne yakışır etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Güreşleri izleyen Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayıp, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu. Müsabakaların ardından 18 kategoride ilk 3'e giren güreşçilere madalya ve ödülleri verildi. Madalya ve ödülünü alan başpehlivan Fatih Yaşarlı, "Böylesine anlamlı bir günde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Beni destekleyen bütün herkese teşekkür ederim" dedi.