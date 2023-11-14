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        Erzurum'da alışveriş merkezindeki kafeteryada patlama: 2 yaralı

        ERZURUM´dabir alışveriş merkezinin zemin katındaki kafeteryada, iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada iş yeri harabeye dönerken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 00:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:50
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        Erzurum'da alışveriş merkezindeki kafeteryada patlama: 2 yaralı
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        ERZURUM´dabir alışveriş merkezinin zemin katındaki kafeteryada, iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada iş yeri harabeye dönerken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Olay saat 22.50 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki bir AVM´de meydana geldi. Alışveriş merkezinin zemin katındaki bir kafeteryada iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Şiddetli gürültü ile birlikte iş yerinin duvarları yıkıldı, ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın yaşandığı saatlerde AVM´nin kapalı olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Patlama esnasında olay yerinde bulunan 2 kişi cam kırıklarının isabet etmesi sunucu hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine Palen Doğalgaz şirketine bağlı görevliler, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşanması nedeniyle işyerini toz kapladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından doğalgaz ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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