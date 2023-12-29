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        Göç İdaresi Başkanı Toros: Mobil Göç Noktası uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak

        ERZURUM'da düzenlenen 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katılan Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 30 büyükşehirde uygulanan 'Mobil Göç Noktası' uygulamasının ülke geneline yaygınlaştırılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:45
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        Göç İdaresi Başkanı Toros: Mobil Göç Noktası uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak
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        ERZURUM'da düzenlenen 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katılan Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 30 büyükşehirde uygulanan 'Mobil Göç Noktası' uygulamasının ülke geneline yaygınlaştırılacağını bildirdi.

        Erzurum'un ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Erzurum, Trabzon, Muş, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Rize, Iğdır, Ardahan valileri, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Sınır Dışı İşleri Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup komutanları ile Göç İdaresi müdürleri katıldı.

        Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı'nın sunumunu yaparak genel politika ve stratejik hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Erzurum Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'in sunumu sonrası bölge genelindeki düzensiz göçle mücadele konularında alınması gereken önlemler ve koordinasyon konuları ele alındı.

        'KOORDİNASYON' VURGUSU

        Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, düzensiz göçle mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin belirli bir politika ve strateji çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Toros, "Kaynak ülkelerde, sınırlarımızda ve ülke içerisinde yoğun tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi adına gerek kaynak ülkelerle gerek kolluk birimlerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde hareket edilmektedir" dedi.

        Pilot bölge olarak İstanbul'da 19 Temmuz'da başlatılan Mobil Göç Noktası uygulamasına değinen Başkan Toros, 4 Ekim'den itibaren Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da, 1 Aralık'ta ise Erzurum dahil 30 büyükşehirde hayata geçirilen modeli ülke çapında yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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