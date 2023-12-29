Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        "Zencefil"in Alzheimer ve kanser hastalıklarına karşı potansiyeli araştırıldı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da doğal ürünler üzerine araştırma yapan bilim insanları, zencefildeki "kurkumin" maddesinin kolon, meme, mide-bağırsak kanserleri ile Alzheimer gibi bazı hastalıklara karşı potansiyelini araştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Zencefil"in Alzheimer ve kanser hastalıklarına karşı potansiyeli araştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da doğal ürünler üzerine araştırma yapan bilim insanları, zencefildeki "kurkumin" maddesinin kolon, meme, mide-bağırsak kanserleri ile Alzheimer gibi bazı hastalıklara karşı potansiyelini araştırdı.

        Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi ve Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhami Gülçin, bu yıl "100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanları arasında gösterildi.

        Gülçin, "Biyokimya alanında doğal veya sentetik antioksidan moleküllerin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi ve etki mekanizmalarının aydınlatılması, global hastalıklar ile ilintili bazı metabolik enzimler için selektif inhibitör seçimi, dizaynı ve sentezi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle 100. Yıl TÜBİTAK Bilim Ödülü Temel Bilimler'de ödüle layık görüldü.

        Ekibiyle doğal ürünler üzerine yaptığı çalışmalarda, zencefildeki "kurkumin" maddesinin kolon, meme, mide-bağırsak kanserleri ile Alzheimer gibi bazı hastalıklara karşı potansiyelini araştıran Prof. Dr. İlhami Gülçin, biyokimya alanında yaptığı çalışmaları AA muhabirine anlattı.

        - "Halen sentetik antioksidanlar dünyada yaygın kullanılıyor.

        Günümüzde gıda ve sağlık sektöründe antioksidanların kullanıldığını ifade eden Gülçin, şöyle konuştu:

        "Genelde yağlı gıdalar çok hızlı bozulmakta ve bunu önlemek için farklı sentetik antitoksinler kullanılıyor. Bunlar hem gıdaların raf ömrünü uzatır hem de istenilmeyen yan etkilere sahip değiller. Fakat araştırmalarda, çok sıklıkla kullanılan bu sentetik antitoksinlerin kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğu kaydedilmiştir. Bu aşamada özellikle Amerika başta olmak üzere Avrupa ve bazı ülkelerde bazı sentetik antitoksinlerin kullanımı ciddi şekilde sınırlandırıldı veya tamamen yasaklandı. Ülkemizde ise son zamanlarda Sağlık Bakanlığının bu konudaki hassasiyeti bilinmektedir. Ama gördüğümüz kadarıyla halen sentetik antioksidanlar dünyada yaygın kullanılıyor."

        Gülçin, stres ve çevresel faktörler, hava kirliliği, fabrika atıkları, deniz ve karaların kirlenmesi, trafik gürültüsü, yüksek gelirim hatları, egzoz dumanlarının yanı sıra kontrolsüz kullanılan pestisitlerin (bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar) insan sağlığını ciddi şekilde etkilediğini belirterek, özellikle bu stres faktörlerlerinin metabolizmada oksidatif stres meydana getirip çeşitli hastalıklara yol açtığını dile getirdi.

        Bilimsel olarak 100'den fazla hastalığın sebebinin oksidatif stres ve bundan kaynaklı reaktif ara ürünlerin olduğunun ispatlandığını söyleyen Gülçin, "Zencefilde bulunan kurkumin molekülünün antioksidan etkisini belirledik ve sentetik, güçlü olan standartlarla kıyasladık. Uluslararası önemli dergilerden olan Chemico-Biological Interactions'de yayınlanan bu çalışmamızda gördük ki kurkumin molekülü, sentetik antioksidanlarda bazı metotlarda çok daha fazla etkili. Kurkumin molekülü, dünyada ilk izole edilen doğal üründür, zencefilden saflaştırılıyor. Zencefil İslami açıdan önemli, Kur'an-ı Kerim'de insan süresinde 'biz onlara zencefil içeren içecek ikram ediyoruz' ayeti var. Kur'an'da bu bitkinin katkı maddesi olarak geçmesi oldukça anlamlı. Bu noktada zencefil ilham kaynağımız oldu." diye konuştu.

        - "Zencefil, müthiş bir biyolojik etkiye sahip"

        Gülçin, 10 gram kurutulmuş zencefilde 3 grama yakın kurkumin bulunduğunu belirterek, "Sanki Allah kurkumin molekülünü tamamen insanlara şifa olsun diye yaratmış. Literatürde kolon kanseri, meme kanseri, mide ve bağırsak ve Alzheimer gibi birçok hastalığa karşı etkili olduğu belirtilmiş. Uluslararası önemli bilimsel dergileri inceldiğinde zencefilin birçok hastalığa iyi geldiği görülmekte. Müthiş bir biyolojik etkiye sahiptir. Bu noktada zencefilin söz konusu hastalıklara karşı çok etkili olabileceği potansiyelini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

        Havlıcan, zerdeçal ve karanfilin de zencefil gibi benzer etkiye sahip olduğunu, bunların beraber kullanılmasında sinerjik bir etkinin de ortaya çıktığını anlatan Gülçin, bin yıllık geçmişi olan Anadolu mutfak kültüründe salatalarda da bu tarz bitkilerin sıklıkla beraber kullanıldığını dile getirdi.

        Prof. Dr. Gülçin, antioksidanların renkli sebze ve meyvelerde daha fazla bulunduğunu, turunçgillerin de bu anlamda çok zengin antioksidan kaynağı olduğunu vurguladı.

        - "Kurkumin makalemize, yayınlandığı tarihten beri 1500'e yakın atıf atıldı"

        Aldıkları ödülde amiral çalışmanın "kurkumin molekülünün antioksidan etkisi ve mekanizmasının aydınlatılması" konusu olduğunu belirten Gülçin, şunları kaydetti:

        "Kurkumin, özellikle zencefil, zerdeçal gibi Uzak Doğu kültürüne ait bitkilerde bulunan bir molekül ve çok faydalı bir bitki, birçok kanser türüne karşı etkili olduğu bilimsel olarak ispatlandı. Çünkü çalışmamızda kolon ve meme kanserleri, Alzheimer ile mide bağırsak gibi çok sayıda hastalığa sebep olan oksidatif stresin, kurkumin kullanarak bastırılabildiğini gördük. Kurkumin makalemize, yayınlandığı tarihten beri 1500'e yakın atıf atıldı, bu atıf dev dergilerde yayınlanan makalelerin bile alamayacağı bir sayı. Bugüne kadarki 500 makalemden de 40 bin civarında atıf alındı. Türkiye'de 40 bin civarında atıf alan bilim insanı sayısı, bir elin parmaklarını geçmez. H-indeksim ise 111'dir. Bugün Türkiye'de H-indeksi 100'ü geçen çok nadir bilim insanı var. Bunlar çalışmaların kalitesini gösteren bilimsel parametreler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta

        Benzer Haberler

        Ardahan'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı, Erzurum ve Kars'taki yollar açıldı
        Ardahan'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı, Erzurum ve Kars'taki yollar açıldı
        Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
        Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
        Türkiye'nin geleneksel peynir envanteri ve turizm potansiyelini ortaya çıka...
        Türkiye'nin geleneksel peynir envanteri ve turizm potansiyelini ortaya çıka...
        Erzurum'da "2. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yap...
        Erzurum'da "2. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yap...
        Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü, Atatürk Üniversitesi'nden iki akademis...
        Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü, Atatürk Üniversitesi'nden iki akademis...
        Tarım ve Orman İl Müdürü Kenger'den Ziraat Mühendisleri Odası'na ziyaret
        Tarım ve Orman İl Müdürü Kenger'den Ziraat Mühendisleri Odası'na ziyaret